Järgmisel päeval Helsingin Sanomate toimetuses. Estonia hukk joonistas välja rahvuslikud erinevused

Tellijale

Juba hommikul kella 9 ja 10 vahel äratas teda telefonikõne uudistetoimetuse juhilt Marja-Riikka Saaristolt. «Ta küsis, kas ma saaksin kohe tööle tagasi minna, sest Läänemerel on laev põhja läinud. Rohkem ta midagi ei öelnud. Aga sain muidugi aru, et see pidi olema midagi tõsist, kui ta mulle juba helistas,» meenutab Hakala 25 aastat hiljem saatusliku 28. septembri hommikut.

Kui ta tööle jõudis, oli kõigile selge, et tegu on erakordselt traagilise õnnetusega. «Loomulikult oli see šokeeriv. Esimene küsimus oli mõistagi, kuidas, põrgu päralt, on selline asi võimalik,» kirjeldab ta õhkkonda toimetuses.