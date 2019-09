Tellijale

Esimese lapse sünd on alati ülimalt eriline. Laps oli kaua oodatud, tunded oli pärast sünnitust tormilised, lausa kirjeldamatud. Olin hetkega heidetud teise maailma.

Nii tuligi mulle alles kolmanda päeva hommikul esimest korda meelde, et väljaspool sünnitusmaja on muu maailm. Tahtsin kuulata uudised, ajakirjanik minu sees ärkas jälle ellu. Kaks päeva oli see osa minust suutnud olla välja lülitatud ja mina end uudistest eemale hoida.