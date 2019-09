Els Heinsalu: välistav eestlaseks olemine

Jaa, ma tean ise ka, et rahvus ja kodakondsus on kaks erinevat asja. Ja et täisealiseks saamisel peaks minu ja minu abikaasa lapsed valima, kas nad tahavad Eesti või Itaalia kodakondsust. Aga seda ma küll ei teadnud, et juba sünnist alates peaksid nad (või siis mina nende eest) valima, mis rahvusest nad on.