Seal, kus elavad tšuktšid ja jääkarud

Seda on eestlane koolis õppinud, sest see on Euraasia kõige idapoolsem osa, kus Euraasiat eraldab Alaskast vaid kitsuke Beringi väin. Keset väina on kaks saarekest – üks kuulub Venemaale ja teine Ameerikale – ning nende vahelt läheb läbi kuupäevajoon. Seetõttu on saarte hüüdnimedeks Täna ja Eile, sest Ameerikas on kuupäev ju alles eelmise päeva oma. Nii et Euraasiale algabki uus päev Tšukotkalt.