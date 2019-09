Meil võetakse jalast, mis on igati ökoloogiline, arvestades pikki mudaseid aastaaegu. Muidugi kui tuleb kaugelt harv külaline, kellele see komme on võõras, lubame tal lahkelt kingad jalga jätta. Siinsetelt sõpradelt aga eeldame tavapärast käitumist, isegi kui nad on pärit mõnest teisest kultuurist.