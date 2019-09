Ruth Kalda ja Marta Velgan: aeg kuulata noori arste

Viimaste kuude vältel on perearstiabi teema pidevalt esiplaanil: järjepanu on luhtunud konkursid erruläinud perearstide asendamiseks. Terviseameti tegevus olukorra lahendamiseks – omavoliline patsientide jagamine ümberkaudsete perearstide nimistutesse – on pälvinud nii perearstide, patsientide kui avalikkuse hukkamõistu. Seda olukorda on hakatud kutsuma perearstikriisiks.

Allakirjutanutel on tekkinud aga küsimus, miks kümme aastat ette prognoositu ikkagi kriisi jõuab, nii et kroonilise probleemiga lõpuks haiglasse joostakse. Tegemist ei ole kujundliku väljendi, vaid tegelikkuse peegeldusega, sest sotsiaalministeerium on otsesõnu lubanud, et haiglad peavad vajadusel perearstide töö enda peale võtma.