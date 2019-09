Kangert täitis ammuse eesmärgi

32-aastane jalgrattur mõtles eilsest võistlusest viimased kuu aega. Kuigi pärast MMi osaleb ta veel kolmel jõuproovil, on MM neist selgelt tähtsaim. Ja põhirõhk oli just eraldistardist võistlusel, kus eestlane tahtis lõpuks esikümnesse jõuda. Seitsme aasta eest oli ta Hollandis peetud tiitlivõistlusel kolmeteistkümnes.

Kuna Kangert sõitis ilma raadiosideta, sai ta kuulata ainult iseennast. Esimesed kilomeetrid võttis ta rahulikumalt, järgmised 12 hoidis tempot. Jalgrattur ise arvas, et ehk alustas veidi liiga kiiresti, sest püüdis üsna ruttu enda ees startinud prantslase kinni. «Ta jäi veel tükiks ajaks minu taha sõitma, mis näitaski, et pingutasin algul ehk liiga palju,» arutles Kangert, kuid lisas, et lõpuga ta väga palju ära ei andnud.