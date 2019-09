Ivković Müürsepast: tean, et mul on hea sõber Eestis

Eesotsas Dušan Ivkovićiga. «Ta on korvpallijumal. Ta on minu karjääri jätnud positiivses mõttes kõige tõsisema ja sügavama jälje,» ütles Müürsepp oma lahkumismängule pühendatud, Kanal 2 ekraanile jõudnud telesaates. Ses saates käidi Belgradis, Ivkovićil külas. Ehkki korvpallimaestro kinnitas veendunult, et ta on 26. septembril Tallinnas kohal, ei lubanud arstid tal paraku mitme tuhande kilomeetri pikkust reisi praegu ette võtta.

Ent Ivkovići meenutused Müürsepast on tänasel päeval ometi omal kohal. «Ajal, mil Martin mängis, oli korvpall Euroopas üsna teist nägu. Toona oli palju andekaid mängijaid ning USAst saabus väga häid, karjääri lõpetavaid mängumehi. Nägin kohe (kui Müürsepp saabus Kreekasse, Saloniki Arisesse – toim), et Martin on üliandekas. Otsustasin hoobilt, et toon ta järgmiseks hooajaks (1999 suvest – toim) Ateena AEKsse,» alustas Ivković meenutustega.