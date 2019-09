Sinu juhe ei jookse enam iialgi kokku!

Tellijale

Juhe kõrvaklappide ja telefoni vahel on meie valgustatud 21. sajandil mõistagi anakronism. Allpool aga vaatame, kuidas valida niisugused klapid, et helikvaliteet ja kasutamismugavus oleksid maksimaalsed.

Kõigepealt vaadake, millist Bluetoothi versiooni klapid toetavad; tänapäeval pole suurt mõtet osta midagi, mille BT versioon on madalam kui 5. BT v5 on juba piisavalt väikese viivisega, nii et ka mängides või videot vaadates heli pildist maha ei jääks. Pole hullu, kui telefon toetab vaid mõnda vanemat versiooni, näiteks BT v4.X, sest see standard on tagasiühilduv ja järgmine telefon on juba kindlasti võimekam.