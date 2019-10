Uus Nissan Juke: salapäraga kaetud esitlus. Mida me uustulnukast juba teada saime?  

Tellijale

Nissan Juke ei jäta kedagi külmaks - teda kas vihatakse või armastatakse. Juba 9 aastat tootmises olnud masina polariseeriv välimus on andnud kõneainet lugematuteks debattideks, naljahambad on masina “hellitusnimena” kasutusele võtnud isegi ingliskeelsed sõnad Puke (okse) ja Joke (nali). Nali naljaks, aga seda pisilinnamaasturit on müüdud juba enam kui miljon sõidukit!

Nüüd on maailmale esitletud uue põlvkonna Juke. Või tegelikult peaksin ütlema, et esitletud on seda vaid Euroopale. Kui esimene Juke oli mõeldud müümiseks kogu maailmas, siis uus masin tuleb müügile vaid Euroopas. Meie jaoks on see positiivne muutus, sest enam ei pea auto vastama USA turu erinõuetele (näiteks peab tagastange nende kohaselt oluliselt rohkem välja ulatuma).

Põnev fakt! Nissan Juke on auto(lähi)ajaloos üsna märgilise tähtsusega. Kui see 2010. aastal turule tuli, ei olnud müügil just palju selliseid pisilinnamaastureid. Tänaseks nii harjumuspäraseks saanud laia valikuga autoklass oli tollal uus ja värske ning just Nissan Juke oli üks pisimaasturi trendi loojatest.

Juke on lõpuks suureks saanud