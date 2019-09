Päev hiljem Rootsi ajalehtedes. Otsisid sõnu kirjeldamaks kirjeldamatut ja ajasid järge Eesti puudujääkides

«Kuidas näeb välja meeleolu? Kuidas näeb välja riiklik lein? Mitte kuidagi ei näe see välja. Kui mitte arvesse võtta pooles mastis lippe, mis laperdavad tugevas tuules, samas tuules, mis oli peaaegu täpselt pool ööpäeva tagasi torm, selline torm, et pimedus püsib tumeda vee kohal kui valus udu ja möirgab, sest see lihtsalt on nii, kui on torm ja rohkem kui 800 inimest on surnud väga kiiresti.»