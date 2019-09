Tellijale

Eestis ei ole vetikaid tooraine saamise eesmärgil kasvatatud. Senise vajaduse on ära katnud looduslik juurdekasv, kuid kui lisandub kasutusalasid, saabub millalgi hetk, kui vetikaid on vaja rohkem kui looduslikult juurde tekib. Maaeluministeeriumi finantseerimisel on seni läbi viidud kaks projekti vetikakasvatuste testimiseks. Parim lahendus vetikaviljeluseks on aiaga piiratud vetikapõld, millelt vetikad välja pumbatakse.