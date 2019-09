Mürgel udara ümber

Vanamees on oma filmis pandud kõrvalrolli. Peaosas on hoopis lehm. FOTO: Kaader filmist

Mõtlesin kinno minnes, et vanamehe kähe mökitamine on lahe küll, aga kas me seda poolteist tundi tahame. Kinost väljudes mõtlesin: rohkem vanameest, enam sõgedat kähinat, kuhjaga sõgedat kõnet, kus laused sünnivad justkui enne mõtteaparaadi tööd!