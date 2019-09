Itaalia turistilõksud ja palju paremad paigad, kuhu välismaalasi ei veeta

Tellijale

Pikad peenikesed jalad lõpevad lühikeste pükstega. Püksid on nii napid, et kui need poleks teksakangast tehtud, võiks neid vabalt alukateks pidada. Aga heatujuline itaallanna teeb pildi veelgi põnevamaks – koorib hoogsa liigutusega seljast T-särgi ja toob nähtavale leopardimustrilised bikiinid. Võtab telefoniga pilte klõpsivate kuttide ees bravuurikaid poose. Viskab pea selga ja naerab laginal.

Ta hambad on pikad ja kollased. Tšikk ise on seitmekümpine või siis päikesega väga hullusti liialdanud viiekümpine. Mulle ta meeldib. Kes on öelnud, et mingis eas tuleks tõsiseks täiskasvanuks hakata? Või seda, et nälginud ninasarviku lontis nahaga kaetud koibi ei tohiks eksponeerida?