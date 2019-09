Lõputu mure viis kadunud kapteni kaasa hauda

Tellijale

Tema toona 39-aastane abikaasa Avo Piht oli Estonia pardal – ja just nüüd oli Ari Dubin öelnud, on laev on Läänemerel uppunud. Abikaasal oli Estonia kapteniametist vaba vahetus, aga ta sõitis Rootsi, et teha varahommikul Stockholmi saarestikus lootsieksam, mis oleks võimaldanud laevafirmal Estline Rootsi lootsiteenuste arvelt kokku hoida.