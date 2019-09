Tellijale

Ei saa salata, et meie teatrilooga kursis olevatel inimestel tekitab iga järjekordne Toominga lavastus pisut eksalteeritud ootuse – ühelt poolt tekitab seda mainitud teatriuuenduse lainel tehtud võimsate lavastuste kogemus või ka vahendatud kogemus (mis siinkirjutajal on). Teisalt on Tooming vähemalt viimaste aastakümnetega tõestanud (minu otsene kontakt Toominga lavastustega algas 1990ndate keskel), et üllatuslikkus – olgu see siis positiivne või mitte – on tema lavastustega ikka kaasas käinud. Tekitagu seda siis materjali valik, trupp või eelkõige lavastuse vormilised valikud. Tooming on üks neid (väheseid?) lavastajaid, kelle looming on allutatud või tõstetud ühe sõnumi kuulutamisele: inimese ja maailma päästmine saab toimuda ainult teatud meelemuutuste tagajärjel.