Tellijale

Ehkki tema ega EKP pole lahkumise põhjust teatanud, on teemaga kursis olevad allikad öelnud maailma juhtivatele majandusväljaannetele, et asi on sügavates lahkhelides, mis valitsevad EKP nõukogus (kuhu kuuluvad peale riikide keskpankade juhtide ka EKP juhatuse liikmed).