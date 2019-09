Kristina Herodes: salasõltlased on kõige hullemad

Asi hakkas mind huvitama. Kuidas teab kõrvalseisja anda teise elule hävitavat hinnangut eemalt saadud info alusel? Ja isegi mitte info, vaid läbi filtri tulnud hetkelise ja üsna suure tõenäosusega petliku peegelduse põhjal? Ma ei poolda kaugeltki ekraanidesse lahustumist, kuid liiga sageli kraaksuvad need, kel pädevus puudub. See on tavaline võõraviha, valemi «hirmul on suured silmad» väljund.

Suunamudijatesse suhtub vana kaardivägi varjamatu sarkasmiga. Kuid see ei muuda tõsiasja, et neil isikutel on mõju. Mõõdetav hulk jälgib neid ja nad teevad seda vabatahtlikult. Sel on sügavam tähendus, kui esmapilgul tundub. Mujal meedias suskame publikule silma alla pesupulbrit ja muud träni, mida keegi vabatahtlikult ei vaata. Miks siis imestame, et üha enam silmi, kõrvu ja muid meeli kolib üle ühismeediasse, kus programmijuht on inimene ise?

Kaevame edasi. Kuidas sel auväärsel isandal, kes hoiab oma isikliku reputatsiooni ainsagi postituseplekita, on üldse nii hea ülevaade, mida teised seal teevad? Ilmselgelt veedab ta seal aega. Niisama nuhkides!

Nii hämmastav, kui see ei tundu, pole edukatest sisuloojatest enamik sugugi ühismeediasõltlased. Kaugel sellest! Nad on selle maailma profimängijad, kes rakendavad platvormi oma huvide vankri ette ja lükkavad soovitud sõnumid veerema. Siis ekraan pimedaks, cash out ja päriseluga edasi.

«Ükskõik mis seltskonda me sattume, tõesõna – meie oleme seal kõige vähem telefonis!» Nii ütlesid mulle äsjases usutluses siiralt Eesti sotsiaalmeediastaarid, kelle selja taga rohkem jälgijaid kui mõnel telekanalil. Ja nii ongi: erinevalt niisama rullijatest ja salapiiluritest on see kanal neile töö; kui ülesanded ühel pool, saab pühenduda elamisele. Kui see nii poleks, ei jääks neile ühtegi jälgijat. Keegi ei viitsi kellegi teeseldud elu kaasa teeselda.