Andrus Karnau: seitsme euro eelarve

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja juhtis tähelepanu, et pensionite baasosa tõstmise ja samaaegse üle 500-eurose pensioni tõstmisega silub valitsus vanaduspensionäride sissetulekute ebavõrdsust. Madalama sissetulekuga vanurid võidavad rohkem. Pensionibaasosa erakorraline tõus aitab kasvatada pensioni ka tulevatel aastatel. Nii et ilkumine selle üle, et seitse eurot on väga väike summa, pole kohane. Kui inimese sissetulek on 483 eurot, nagu praegune keskmine vanaduspension, siis seitse eurot ongi suur raha. Kui siia juurde panna teadmine, et pensioniteks kulub tuleval aastal 1,98 miljardit eurot, siis on selge, et ka üheeurone määrade nihutamine on kokkuvõttes riigi rahakassas väga suure mõjuga.