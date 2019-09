Bussifirmad avavad suu: liiniveos valitseb täielik kaos!

Tellijale

Näiteks Harjumaal on ATKO skandaalide tõmbetuultes tavaline, et inimesi teenindavad bussid hilinevad, bussid ise on väga halvas tehnilises korras, juhid on tülpinud ja solvavad reisijaid, aeg-ajalt purjuski ja satuvad hooletuse tõttu raskete tagajärgedega liiklusõnnetustesse. Rahul pole reisijad, bussifirmad ega teenust tellivad riik ja omavalitsused. Olukord on seda veidram, et riik on võtnud peaeesmärgiks sõiduautode vähendamise bussitranspordi kasutamise suurendamise teel.