PM Dohas. Kas soe kliima sobib Eesti sportlastele?

«Meil on siin täpselt samasugused nipid, mida oleme juba aastaid kasutatud. Jahutusvestid ja -kaelarätid. Rätikud tehakse märjaks, jää pannakse sisse. Samamoodi tehakse mütsid märjaks. Kõik on tavalised asjad,» rääkis Eesti koondise füsioterapeut Risto Jamnes.

Sisuliselt ükskõik mis kellaajal Dohas jalutades tekib paratamatult tunne, nagu oleks ühe korraliku sauna eesruumis. Tippsportlased mõistagi sääraseid jalutuskäike vabal ajal ei tee, sest kõigi eesmärk on hoida jõuvarusid. Pärast trenni jahutab sportlane end ruttu maha ja läheb seejärel hotelli. «Kui keegi tahab minna jalutama, siis läheb kaubanduskeskusesse, kus on konditsioneer,» ütles Jamnes, lisades, et ilusaid parke, mida uudistada, Dohas pole.