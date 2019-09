Rehe koduaed jäeti läbi otsimata pere soovil

Tellijale

Aivar Rehe kadumise, leidmise ja surma asjaolude väljaselgitamist juhtinud Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder tõdes, et Rehe otsimisel tehti vigu. Mehe koduhoov jäeti üle kontrollimata, sest otsustati vastu tulla perekonnale, kes ei soovinud võõraid inimesi oma tagaaeda. Rahvusvahelise mastaabiga rahapesu skeemi ühe võtmeisiku, endise Danske panga juhi, esmaspäeval kadunuks jäänud Aivar Rehe surnukeha oli maal ja vees korraldatud otsingute ajal koduaias varjulises kohas.

Nüüdseks on selge, et kolmapäeval oma koduaiast leitud Aivar Rehe suri esmaspäeval. Millised asjaolud annavad alust arvata, et teda polnud vahepeal liigutatud – äkki toodi ta vahepealsel ööl koduhoovi?