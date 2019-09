Tellijale

Tartu Ülikool (TÜ) on haaranud ohjad, et lobistada tagatubades mõtet küsida igaühelt kõrgkoolis õppimise eest raha ning arutada selle idee võimalikkust avalikkuses ja üliõpilaskonnaga. Vanaviisi jätkata enam lihtsalt ei saa. Üha aktiivsemalt mõtiskletakse sel teemal ka teiste ülikoolide senatites, samal ajal kombates tudengite reaktsioone ideele, mis oleks, kui küsiks õppimise eest raha kõigilt natuke, mitte osalt palju nagu vanasti, enne kõrgharidusreformi. Haridusjuhid viitavad, et OECD ekspertide 2007. aasta hinnangu järgi olekski selline süsteem Eestile kõige sobilikum.