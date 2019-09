Rootsi keskkonnakaitsja kiidab Eesti loodust

Tellijale

Arusaam, et vabakaubandus lahendab kõik probleemid, eluaegse keskkonnakaitsja arvates ei tööta. «Me ei tea tihti, kuidas me igapäevased ostud mõjutavad kaugeid maid, kuid see mõju on suur. Selline võõrandunud kaubandus süveneb ka lõhet linnade ja maapiirkondade vahel. Elutähtsad asjad – toit, puit, Rootsis isegi energia – toodetakse suuresti maapiirkondades. Linnades on tarbijad, kuid miskipärast ka raha koguneb linnadesse. Senised toetused ei tööta, pigem peaks toit ja muu maal toodetu maksma oma tegelikku hinda.»