Tellijale

Oleme valitsustevahelises kliimapaneelis (IPCC) valmis saanud järjekordse raporti. Sedapuhku on vaatluse all maailmameri ja krüosfäär (kõik looduslik, mis me maal külmunud olekus) muutuva kliima tingimustes ning analüüsitud nende teaduslikult tuvastatud vastastikmõjusid.