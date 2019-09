Armuline Biskaia ja udunukker Porto

Tellijale

Juba enne Admiral Bellingshauseni meeskonnaga liitumist teadsin, et mul tuleb täita austav ja vastutusrikas ülesanne – viia jahi pardal läbi mälestushetk, meenutamaks 75 aasta möödumist eestlaste suurpõgenemisest punase terrori eest vabasse maailma. Soovisime mälestada kõiki merel traagiliselt hukkunuid – seda enam, et just täna, kui neid ridu loete, möödub ka 25 aastat parvlaev Estonia põhjaminekust Läänemerel.