Pärmibakterite elust New Yorgis

Hea lugeja, sea end mõnusalt sisse. Täna käsitletav film «Kellel poleks saladusi?» («Can You Keep a Secret») kuulub kategooriasse «klaasike jahedat rosé’d». Ja mitte sugugi sellepärast – nagu ehk filmi tootjad oleksid tahtnud –, et seda on hea vaadata jalgu diivanile pleedi alla kerides ning veini limpsides. Ei, määratlus tuleb hoopis sellest, et stsenaristid, režissöör ja näitlejad üritavad kõigest hingest tõestada, nagu ei ületaks kangelaste ajukapatsiteet oluliselt pärmibakteri oma.