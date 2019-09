PM Dohas. Rasmus Mägi: 400 meetri tõkkejooksu medaliheitlus läheb kergejõustikuajalukku

Tellijale

«Reeglina on jooksualadel tiitlivõistlustel paremad tingimused kui mis tahes teistel võistlustel. Usun, et maailmarekord võib siin sündida, aga ma ei saa öelda, et see kindlasti juhtub,» lausus 400 meetri tõkkejooksu Eesti rekordi omanik Mägi. «Samas ma ei näe ühtegi põhjust, miks nad ei peaks siin kiiresti jooksma. Tingimused on head.»