Tellijale

Sest praegu sõltub veel inimeste käitumisest, kas kõige hullem ära hoitakse või mitte. Ning seetõttu võibki selgelt näha, kuidas Thunberg ja teised tegutsevad nii, nagu oleks kaalul kogu (nende) tulevik – sest just täpselt nii see ongi. Kuna halvim on veel ära hoitav, tuleb tegutseda kohe, et vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid; teha absoluutselt kõik endast olenev, et keskmise temperatuuri tõus ei ületaks 1,5 kraadi. Kui jääda veel 1,5 kraadi piiresse, on katastroofi tagajärjed tunduvalt leebemad.