Kui neljapäeval räägiti, et Tallinna TV palgal olevast 30 inimesest koondatakse pooled, siis reede õhtul ütlesid TTV nõukogu esimees Aivar Riisalu ja juhatuse liige Taavi Pukk, et töökoht öeldakse üles kaheksale või üheksale inimesele.

Reedel koos olnud TTV nõukogu kinnitas linnapea Mihhail Kõlvarti ettepaneku telekanali tegevus alates 1. oktoobrist lõpetada. «Ma tahan rõhutada, et kõik inimesed on teinud head tööd, aga tänapäeva maailmas peavad kõik, sealhulgas ka mina, arvestama sellega, et ükski töökoht pole igavene,» lausus Riisalu.