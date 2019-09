Egiptlased kõigutavad järjekordset diktaatorit

Tellijale

Politsei hakkas juba eile päeval Kairos blokeerima Tahriri väljakule viivaid tänavaid ja sildu ning mitu kesklinna metroojaama olid väidetavalt hoolduseks suletud – kuigi nädal tagasi tuli Egiptuses tänavatele kõigest mõnisada inimest, piisas sellest harvast vastuhakust president Abdel Fattah el-Sisile, et üleskutseid eile õhtuseks nn miljoni marsiks ei julgetud rahulikult pealt vaadata.

«Pole mingit põhjust muretsemiseks. Egiptus on tugev riik tänu egiptlastele,» lausus riigis valitsevat ärevat meeleolu eirates eile ÜRO Peaassambleelt kodumaale tagasi jõudnud el-Sisi. «Asi ei vääri seda tähelepanu. See on katse luua muljet, mis pole absoluutselt tõene.»