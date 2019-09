Tellijale

Pealkirjas esitatud küsimusele leiab alati vastuse 46-aastane sõjaajaloo kollektsionäär Sergei Jerjomin. Ta elab Jõgeval ja töötab autopesulas, läheb metsa seeni korjama, aga naaseb eksponaatidega oma muuseumi tarbeks. Jerjomin on ajaloohuviline, relvameister, restaureerija ja klaasimeister, kes on sõjaarheoloogiale pühendunud kogu südamega. Ta ehitas soomusautot ning peab Jõgeval eramuuseumi, mis kuulub MTÜle Pommiauk. Teise maailmasõja müüdid jõuavad temani, et läbida tugevuseproov või vajuda unustusse.