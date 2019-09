Esta Tatrik: näe, vaesed!

Ma ei tea, kui paljud on kursis mõistega flashmob. Eestis ei ole neid väga suurelt tehtud. Siiani. See on rahvakogunemine, kus näiliselt juhuslikult kokku tulnud juhuslikud inimesed teevad näiliselt juhuslikult sama asja ja lähevad siis laiali. Näiteks jäädakse kaubanduskeskuse aatriumis ühel ja samal hetkel korraks mingis kindlas poosis seisma. Flashmob’e kutsutakse kokku sotsiaalmeedia gruppides.

Nii. Hakkab koitma, jah? Rahunemispeatuse nime kandev üritus on klassikaline flashmob. Osalemisest antakse teada internetis, osalemine on vabatahtlik. Pärast minnakse laiali. Kõik on rahul.

Mida rohkem ma rahunemiskampaaniale mõtlen, seda vildakam see näib. Selles on midagi põhialusteni valesti. Rahunemiskampaania probleem pole mitte selles, et see tundub koomiline ja totter. Tegelasteks on ometi täiskasvanud inimesed, mitte nurka seisma pandud marakratid. Mis siis, et vabatahtlik valik, selline tee äärde seisma panek on häbimärgistamine. Keskaegne karistusviis.