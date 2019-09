Aidu tuuleparki arendavad Andres ja Oleg Sõnajalg pöördusid kohtutäituri poole, et saada justiitsministeeriumilt kätte riigikohtus nende kasuks välja mõistetud menetlustasu. Ministeeriumi sõnul on samm arusaamatu, sest tasu maksmiseks on aega 30 päeva ja nõudmist võib mõista ainult väljapressimisena.