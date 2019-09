Varju hoidvad vennad murdsid hotelliäris tippliigasse

Tellijale

Veel sajandivahetusel oli Sumbergide nimi Eestis teada ja tuntud, kuid viimane kümmekond aastat on hoitud Eesti avalikkuses pigem madalat joont. Kuid mitte äris. Vaikselt ja sihikindlalt on üles ehitatud hotelliäri, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Poolas. Kui varem tegutseti omapäi, siis nüüd tehakse koostööd ka maailma tippbrändiga, kes nad ise üles otsis. Tänu sellele on hüppeliselt kasvanud USA klientide osakaal.