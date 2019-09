Mõrumagus hooaja lõpp

Esimest korda FIA egiidi all sõidetud vormel 3 maailmameistrivõistluste sari sai lõpu Venemaal, kui Sotši autodroomil sõideti hooaja viimased kaks sõitu. Maailmameistriks krooniti Ferrari akadeemia venelasest piloot Robert Shwartzman, kes edestas oma meeskonnakaaslasi Marcus Armstrongi ja Jehan Duruvalat. PREMA meeskonna sõitjad võtsid seega kolmikvõidu, mis kinnitab fakti, et see masin oli teistest peajagu üle. Eesti vormelitäht Jüri Vips pidi üldarvestuses leppima neljanda kohaga ehk peaeesmärk hooaja kokkuvõttes kolme parema seas lõpetada läks vett vedama.