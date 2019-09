Jüri Luik: tuulepargid nõuavad uusi radareid

Tellijale

Keskkonnakaitse, majandus ja riigikaitse pole üksteisega vastuolus olevad mõisted. Kaitseministeerium on seda alati arvestanud ka tuuleenergia üle peetavates aruteludes. Isiklikult pean väga oluliseks, et sarnaselt ülejäänud Eesti ühiskonnaga panustaks ka kaitseministeeriumi valitsemisala Pariisi kliimakokkuleppes ette nähtud kliimaeesmärkide saavutamisse. Selleks on kaitseministeeriumis mitu aastat tegutsenud ametkondadevaheline töörühm, mille ülesanne on välja pakkuda võimalusi viimase kahekümne aasta jooksul mõõtmetes mitu korda kasvanud tuulegeneraatorite püstitamiseks.