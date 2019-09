Karmo Tüür: kui lääs saab otsa

Tellijale

Misasi siis on see ükssarviku-laadne lääs, mida päris täpselt defineerida ei oska, aga mille olemasolu sisse me väga tahame uskuda? Sest meie kõigi peades istub veendumus, et läänes on hea elada. Ja et meie ise kuulume ju läänemaailma, eks ole ju? Noh kasvõi selle tõttu, et mitte-läänest (loe: NSVList) tulnuna me mäletame, et läänes on parem elada.