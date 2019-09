Kevin Carrico: möödapääsmatu ebademokraatlik Hiina

Tellijale

Hiina Rahvavabariigi esilekerkimine rahvusvahelisel areenil kujutab demokraatlikele riikidele enneolematut probleemi. Uuemal ajal ei ole Hiina veel kunagi olnud majanduslikult nii võimas: tänapäeval on ülemaailmses majandussüsteemis suisa võimatu osaleda, ilma et peaks kuidagi suhtlema Hiinaga. Kuid samal ajal ei ole Hiina pärast 1978. aasta reforme olnud kunagi nii repressiivne: praegu on võimatu avameelselt arutleda riigi poliitilise suuna ja suhete üle muu maailmaga.

Maailma üldsus on juba pikemat aega lootnud, et repressioonid jäävad Hiina piiresse, ja uskunud, et majandusareng kallutab riigi ehk küll tasapisi, aga lõpuks siiski kõigutamatult demokraatlikule arenguteele. Tegelikult on juhtunud otse vastupidi: majanduskasv on tugevdanud parteiriiki ja aidanud rahastada süvenevaid repressioone. Sedamööda, kuidas režiim on järjepanu tugevnenud, on repressiivsed ambitsioonid end tublisti piiri taha küünitanud, et muuta maailm turvaliseks asupaigaks režiimile, mille olemus on põhimõttelises vastuolus tänapäeva peavoolu poliitiliste suundumustega.