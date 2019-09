Mihkel Mutt: ükskord tuleb kliimakatastroof niikuinii

Tellijale

Rusikaid raputav Greta Thunberg on üks kõige kummalisemaid asju, mida olen ekraanilt näinud. Mitte selle poolest, mida ta ütles või tegi. Temataolisi n-ö ideelisi või ristisõdalasi nii heas kui halvas mõttes on alati olnud. Jeesuse sõnu lapsukeste suust tõe kuulmise kohta me muidugi mäletame. Nagu ka 1968. aasta tudengirahutuste ühte loosungit: «Utoopiat! Ja kohe!»