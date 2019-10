Tellijale

Lisaks muudele tegevustele olen väikeettevõtja Hispaanias ja teen sinna vähemalt korra aastas autoreisi, mille üks suund on peaaegu 4500 kilomeetrit. Kogemused õpetavad ning kahe juhiga ja autos süües on võimalik see distants läbida nelja päevaga. Kuid…

Tagasiteel, olles kolme päevaga jõudnud Białystokisse (selja taha on jäänud Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa ja 80 protsenti Poolast), võiks juba mõelda, et kodutuled paistavad ning et 760 kilomeetrit Tartusse on nali. Paraku vaevad alles hakkavad: selle distantsi läbimiseks kulub terve päev, seega on keskmine kiirus varasemate päevadega võrreldes kaks korda aeglasem.