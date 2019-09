Asekantsler Viola Murd: sisekaitse mobilisatsioonivaru on möödapääsmatu

Tellijale

Sest meil on ulatuslike kriiside korral vaja kiirelt juurde inimesi, kellel on sisekaitseliste ülesannete täitmiseks vajalikud oskused ja varustus ning kes on meie juhtimissüsteemiga kokku harjutanud.

Kui vaadata maailmas toimuvaid kriise, siis kestavad need tihtipeale kaua ning osaliste hulk on suur. Kriise pole alati võimalik ette näha ning seetõttu peame olema valmis kiiresti, otsustavalt ja olukorrale vastavalt reageerima. Samal ajal peame olema võimelised reageerima ka kõigile n-ö tavaolukorra sündmustele, et need ei kujuneks järgmiseks kriisiks.