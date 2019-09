Minu südames on Reet Linna

Tellijale

Reedal käisin külas pühapäeva õhtul Tallinnas Alexela kontserdimajas. Pidulisi oli veel, kuid nende kohta ütlen vihjavalt vaid nii palju, et kui mina peopaika sisse astusin, langes külaliste keskmine vanus hinnanguliselt 20 aasta võrra. Hüpotees, et Reeta fännavad nii vanad kui noored, seega kinnitust ei leidnud, kuid olen kindel, et ühel või teisel moel on ta ennast päris mitme põlvkonna mälusoppi – või miks mitte ka südamesse – kirjutanud. Kui mitte laulja ja laulukirjutajana, siis telenäona kindlasti.