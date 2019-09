ERSO läbimurre kõrgemale ja kaugemale

Ühe maa ajaloolisel tugevusel ja kultuurielu sügavusel on mitmeid indikaatoreid, üks neist on aga kindlasti kõrge klassiga sümfooniaorkestri olemasolu. Kuulumist maailma muusikalisse eliiti näitab suurel määral see, millise tasemega need orkestrid on. Selles mõttes oli ERSO 20.–27. septembrini kestnud Euroopa-turnee läbimurdeline.