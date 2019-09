Politseileitnandist sai lastekaitsetöötaja: arvasin, et mul on kõva põhi all, aga…

Tellijale

Enne uues ametis alustamist oli ta veendunud, et töö saab olema suhteliselt stressivaba. «Põhi on mul ju tugev all, aga pikapeale hakkas see ikka emotsionaalselt tunda andma. Mõnest lapsest on lihtsalt äärmiselt kahju,» sõnab Murula.