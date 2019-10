Eesti riik aitas oma kodaniku firma Venemaal süüdi mõista

Tellijale

Ettevõtte omanik Andrei Astapenko (57) ütles aga Postimehele, et tema on käitunud õigesti ning tegu on Venemaa rünnakuga firma vastu, mis teenib raha ning kust on võimalik riigieelarvesse tulu saada. Ta kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata, aga mitte ainult. Astapenko ​plaanib kohtuteed ka Eesti maksuameti vastu, kelle tegevust peab ebaseaduslikuks.

Erakordne juhtum

Juhtumit kirjeldati Vene meedias kui erakordset. «See on näide sellest, et maksuhaldur saab hankida ja edukalt kasutada andmeid, mis eelnesid rahvusvahelise vastastikuse haldusabi konventsiooniga liitumisele,» kuulutas ärilehele RBK audiitorifirma KPMG partner Venemaal ja SRÜs Viktor Kalgin. «See on kahtlemata oluline uudis, sest konventsiooniga on liitunud mitmed Vene ärimeeste hulgas populaarsed off-shore’id – näiteks Briti Neitsisaared,» lisas ta.