Saudi Araabiat reklaamivad suunamudijad maharaiutud peadest ei räägi

Instagramis kasutajanime Tara Milk Tea all esinevat neiut jälgib 1,3 miljonit inimest ning juuresolevat pilti jagades väljendas ta rõõmu, et saab olla osa kuningriigi avamisest turismile. Pildiallkirjas ei varja ta, et teeb koostööd Saudi Araabia ametliku turismiportaaliga ning et tegu on sponsoreeritud postitusega. FOTO: Taramilktea/Instagram