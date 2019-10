Erkki Bahovski: demokraatiat hakkab välja vahetama ööpäevaringne klounaad

Tõesõna, ajastu, kus valitseja oli saanud oma võimu otse jumalalt, on ammu läbi. Kõrgeima võimu kandja on rahvas – nii on see demokraatlikes riikides ja isegi mittedemokraatlikud riigid üritavad rahva mandaadile viidata, kirjutab kolumnist Erkki Bahovski.