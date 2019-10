Tellijale

Lavastuse pedagoogiline funktsioon on umbes samasugune nagu Tanel Toomi «Tõel ja õigusel» – et näe, muudkui tsiteerime «Tee tööd ja näe vaeva...», aga isegi selle lausumise konteksti ja tegelikku tähendust ei tea, nüüd on see aga ilusasti luus ja lihas kehastunud. «Ruslani ja Ludmillaga» tuleb teise paralleelina pähe meie «Kalevipoeg». Nii meie eepos kui ka olematul eeposel väidetavalt põhinev Puškini poeem on konstruktsioonid, võiks öelda, et mõlemad sündinud modernistlikust mängukirest.