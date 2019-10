Urve Palo kasiinoärist: eetiline pool võttis kõhklema

Tellijale

Eks iga inimese lugu on erinev. Kui ma poliitikasse tulin, siis teadsin, et tulen ajutiselt. Ma ise arvasin, et kuskil kaheksaks aastaks, jäin aga kauemaks, kokku 12 aastaks. Mu kindel teadmine oli, et minu aeg poliitikas ei tohi olla pikem kui minu eelnev karjäär erasektoris, mis kestis 15 aastat, ja seda jälgisin ma väga kiivalt. Päris ausalt.

Ma igatsesin sellist tööd, kus sa teed oma asju – sul on eesmärgid, plaanid ja meeskond ning sa saad rahus oma tööd teha. Sa ei tegele näilisuse või kõrvaliste faktoritega. Sa ei pea selgitama oma tegemisi kellelegi väljastpoolt, kes ei ole asjadega kursis. Avalikus sektoris on see täiesti arusaadav kohustus, sest sa peadki maksumaksjale aru andma, aga kõik arvavad midagi. See häiris mind tohutult. Ma ei saanud keskenduda oma tööle, vaid pidin kogu aeg kõrvaliste asjadega tegelema. Veel kord, see ongi poliitiku töö osa. Järelikult ei olnud ma hea poliitik, kui see mind häiris. Täna ma naudin, et saan tegeleda päris asjaga.